PRF apreende em Itapecerica da Serra transporte de joias de alto valor sem comprovação de origem

Por Samara Matos, na redação

No fim da tarde desta quinta-feira (10), na Rodovia Régis Bittencourt, km 298, a equipe de plantão parou um veículo coletivo de passageiros e conseguiram apreender um valioso transporte de joias sem nota fiscal.

Em suma, durante a fiscalização de praxe ao ônibus, cujo itinerário era Balneário Camboriú x São Paulo, os policiais ao entrarem no veículo notaram que um dos passageiros, repentinamente, correu para o banheiro nos fundos do veículo, levantando a suspeita dos policiais de existir algo de ilícito com o indivíduo.

Os policiais seguiram com o procedimento de fiscalização normalmente. Quando o passageiro retornou e se acomodou em sua poltrona, os agentes iniciaram os procedimentos de busca no banheiro, achando um envelope com passagens comprovando que este passageiro fez a mesma viagem em um período muito curto, fato este que não foi comprovado com a história contada aos policiais.

Diante das contradições, os agentes buscaram por bagagens que estavam na posse do homem, foi encontrada apenas uma bolsa e em seu interior 10 caixas com diversas joias, entre elas esmeraldas e diamantes. Aproximadamente, no total, os objetos estão avaliados em R$ 700.000,00.

Diante dos indícios encontrados, o cidadão e as joias foram encaminhados para a Polícia Judiciária, DISE de Taboão da Serra.