Primeiro Fim de Semana do ano será de tempo encoberto com minima de 16ºC no sábado (4)

Direto da redação Depois de uma semana quente, o clima no fim de semana será encoberto com chuvas isoladas na região, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no sábado (4) a mínima pode chegar a 16ºC. Na sexta-feira e sábado os termômetros devem variar entre 17ºC e 23ºC com o tempo encoberto e chuvoso. Já no domingo (5), o clima ficará encoberto, com mínima de 19ºC e máxima de 25ºC. Há chances de chuva a qualquer hora do dia, os dados são do INMET.