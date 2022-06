Professora de Taboão da Serra lança livro na 26ª Bienal Internacional do livro

Direto da redação

A professora Zinna Paiva, da EMEF Profª. Therezinha Volpato Baro, irá lançar um livro na quinta-feira, 07/07, na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, maior palco de encontro das principais editoras. Intitulada “Fantasma tem medo do quê?”, a obra de literatura infantojuvenil surgiu a partir de uma conversa entre a escritora e o filho Théo, de 6 anos, que também é autor do livro.

“Ele estava com essa dúvida, queria muito saber do que os fantasmas têm medo. Então, primeiro eu respondi que eles têm medo de mãe, porque eu sou muito brava (risos) e o fantasma ia ficar de castigo atrás da porta”, disse Zinna. “Comecei a fantasiar com ele, que ser divertiu com as histórias, fui procurando outras coisas que estão mais no mundo dele, como brinquedo, música, travesseiro, energia boa, e aí a gente foi desenvolvendo a história que se tornou esse livro que será lançado na Bienal”, completou a professora.

A obra de 20 páginas será publicada através da Scortecci Editora e conta com ilustração de Paula Modenese. O lançamento acontecerá das 14h30 às 15h30, com direito à autógrafo, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, em São Paulo).

Zinna Paiva é formada em Educação Artística e é concursada há 22 anos na Prefeitura de Taboão da Serra como Professora da Educação Básica I.

Serviço:

Lançamento do livro “Fantasma tem medo do quê?”

Autores: Zinna Paiva e Théo | Ilustrações: Paula Modenese

Editora: Scortecci Editora | 20 páginas

Quando? 07/07, das 14h30 às 15h30

Onde? Estande da Scortecci – Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, em São Paulo)

Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia entrada)

https://www.bienaldolivrosp.com.br/