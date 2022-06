Prefeitura de Taboão da Serra realiza processo seletivo no Cemur com mais de 350 vagas de emprego

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE), promoverá nesta sexta-feira, 01/07, processo seletivo para o preenchimento de mais de 350 vagas para trabalhar em redes de supermercados. A seleção será no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo), às 09h30.

Podem participar os moradores de Taboão da Serra maiores de 18 anos. A necessidade de experiência e nível de escolaridade variam conforme o cargo. Para concorrer a uma das vagas é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço, carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado e caneta.

“Um dos principais compromissos de nossa gestão é a geração de empregos, por isso o diálogo com grandes, médias, pequenas e micro empresas, além de empreendedores individuais é tão importante. Por meio dos nossos diálogo e parcerias, algumas empresas já se instalaram em Taboão da Serra, outras estão chegando, e com elas acontece também o desenvolvimento da economia da nossa cidade e a garantia de oportunidades para os moradores”, destacou o prefeito Aprígio.

Já o secretário Desenvolvimento Econômico Wanderley Bressan afirmou que “esse é mais um processo seletivo que realizamos em parceira com empresas da região. O meu compromisso e do prefeito Aprigío é que continuar trabalhando para gerar emprego para toda a população da nossa cidade. Desejamos boa sorte a todos os candidatos e se contem com os programas e serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda”.

OPORTUNIDADES

Para as vagas ofertadas a escala de trabalho é 6×1, com carga diária de 08h20, sendo a maioria para trabalhar das 14h às 22h. Os salários vão de R$ 1.022,00 a R$ 2.891,89 conforme o cargo e os benefícios variam de acordo com a empresa contratante. Confira as oportunidades disponíveis:

Vagas que não exigem experiência:

– AUXILIAR DE DEPÓSITO – Ensino Médio Completo

– EMPACOTADOR – Ensino Médio Completo ou Cursando

– REPOSITOR DE MERCADORIAS – Ensino Médio Completo

Vagas que exigem experiência comprovada na função:

– AÇOUGUEIRO – Ensino Fundamental Completo

– ASSISTENTE DE T.I – Ensino Superior Completo ou Cursando ou Curso Técnico Completo

– ATENDENTE DE VENDAS CARTÃO – Ensino Médio Completo

– AUXILIAR DE AÇOUGUE – Ensino Fundamental Completo

– AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE – Ensino Superior Completo ou Cursando

– AUXILIAR DE COZINHA – Ensino Médio Completo

– AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Ensino Médio Completo

– AUXILIAR DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS – Ensino Médio Completo

– AUXILIAR DE RH – Ensino Superior Completo ou Cursando

– CARTAZISTA – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE DEPÓSITO – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE FRENTE DE CAIXA – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE PREVENÇÃO DE PERDAS – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE SEÇÃO AÇOUGUE – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE SEÇÃO HORTIFRUTI – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE SEÇÃO MERCEARIA – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE SEÇÃO PADARIA / EMPÓRIO – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE SEÇÃO PERECÍVEIS – Ensino Médio Completo

– CHEFE DE VENDA DE CARTÃO – Ensino Superior Completo ou Cursando

– CONFEITEIRO / PADEIRO – Ensino Médio Completo

– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA – Ensino Médio Completo

– COZINHEIRO – Ensino Médio Completo

– FISCAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – Ensino Médio Completo

– FISCAL DE CAIXA – Ensino Médio Completo

– FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS – Ensino Médio Completo

– MOTORISTA DE CAMINHÃO – Ensino Médio Completo

– NUTRICIONISTA – Ensino Superior Completo

– OPERADOR DE CAIXA – Ensino Médio Completo

– OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Ensino Médio Completo

– OPERADOR DE LOJA – Ensino Médio Completo

– OPERADOR DE TELEVENDAS – Ensino Médio Completo

– REPOSITOR PLENO DE MERCADORIAS – Ensino Médio Completo

– PADEIRO / AUXILIAR DE PADEIRO – Ensino Médio Completo

– GERENCIADOR DE PADARIA – Ensino Médio Completo

Mais oportunidades

Além das vagas do processo seletivo que acontecerá no Cemur, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, disponibiliza mais oportunidades para ampla concorrência e pessoas com deficiência, através do Emprega Taboão.

Para conhecer as vagas que estão disponíveis essa semana, acesse http://ts.sp.gov.br/cidadao/vagas_de_emprego ou comparece em uma das duas unidades do Emprega Taboão: Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 ou Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

SERVIÇO:

Processo Seletivo – Redes de Supermercados

01/07, às 09h30

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Emprega Taboão

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 | Telefone: 4138-2000

Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535 | Telefone: 4788-7888