Proposta para transformar Rodovia Régis Bittencourt em avenida tem mais um capítulo

Direto da Redação

Representantes de Taboão da Serra participaram na quarta-feira (29) de mais uma reunião com representantes do Ministério de Infraestrutura em Brasília. Na pauta, o antigo desejo da classe política de transformar a rodovia em uma avenida, cuja responsabilidade seja da Prefeitura.

A proposta de municipalização do Largo do Taboão (km 269) até a divisa com Embu das Artes (km 275) é antiga. O prefeito Aprígio explica quais seriam os benefícios com a medida.

“Teremos a possibilidade de criar novas rotas, ligar bairros de um lado ao outro da rodovia, que hoje não se comunicam. Fazer intervenções viárias para melhorar a fluidez do trânsito na região central e agilizar o processo de construção da alça de retorno do Shopping Taboão, no sentido Embu”, diz Aprígio.

A reunião teve a presença dos secretários José Vanderlei (Transportes), Nilcio Regueira (Habitação) e Mário de Freitas (Governo), além de representantes do DNIT e da Arteris, empresa responsável pela gestão da rodovia.