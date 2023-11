Programa Mais Esportes Taboão realiza campanha de rematrícula de 01 a 30/11

Direto da PMTS

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra realiza de 01 a 30/11 a campanha de rematrícula entre os alunos da pasta. Interessados em continuar praticando atividades junto ao Governo Municipal no próximo ano devem comparecer no núcleo esportivo em que está inscrito, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.

“Fazer a rematrícula é essencial para alunos da SEMEL que desejam permanecer fazendo atividades com a gente ano que vem, pois assegura a continuidade do aprendizado e do bem-estar físico e emocional. Além disso, após o período poderemos abrir vagas para novos alunos e fazer o planejamento das atividades que serão realizadas ao longo de 2024”, explica o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Através do programa Mais Esporte em Taboão, o Governo Aprígio atende semanalmente uma média de 30 mil alunos com atividades esportivas variadas e para todas as idades, desde crianças, a partir dos 4 anos, até a Melhor Idade.

Em caso de dúvidas, os alunos devem procurar o próprio núcleo onde estão matriculados ou a Secretaria de Esportes e Lazer, pelo telefone (11) 4788-5888.

Serviço:

Rematrícula – SEMEL 2024

De 01 a 30/11

Onde? Núcleos esportivos

Apresentar: Documento oficial com foto e comprovante de residência

Informações: Secretaria de Esportes e Lazer – (11) 4788-5888