Psol confirma Najara Costa candidata a prefeita de Taboão da Serra; Evandro Garcia será o vice

Direto da Redação

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) de Taboão da Serra confirmou em convenção realizada no início da tarde deste sábado (12) a socióloga Najara Costa como candidata a prefeita nas eleições deste ano. O candidato a vice-prefeito será Evandro Garcia.

A live foi transmitida pelo facebook. Os nomes dos candidatos a vereador e também dos coletivos que vão disputar uma vaga na Câmara. Na eleição de 2016, o Psol lançou o Stan, que teve 2.758 votos.

“A gente vem com uma nova proposta, não só com a chapa majoritária, mas também com a chapa de vereadores, que são bancadas de professores, bancada lgbt, bancada de mulher [….]. A gente tem como perspectiva de modificação, com muita coragem, para a gente estabelecer um novo projeto para o município. Chegou a hora da gente pensar nas minorias, pensar na população e não apenas nessas famílias tradicionais”, diz Najara, durante a live.