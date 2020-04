PTB de Taboão, que indicará o vice na chapa com Engenheiro Daniel, tem dois ‘filiados secretos’

Por Allan dos Reis, na redação

A lista de novos filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Taboão da Serra tem dois nomes mantidos em segredo, até a publicação desta matéria. São o vereador Cido, que assinou sua ficha de filiação com aval do deputado Campos Machado, e o secretário municipal de educação João Medeiros, homem de confiança do prefeito Fernando Fernandes.

Ambos assinaram suas fichas antes do dia 4 de abril e estão aptos a disputarem as eleições deste ano. Não é segredo para ninguém, que o PTB vai indicar o candidato a vice-prefeito na chapa com o PSDB, que indicou o Engenheiro Daniel.

Vereador Cido deixou ‘secretamente’ o DEM e assinou filiação ao PTB, com sonho de ser o candidato a vice-prefeito do Engenheiro Daniel

O sigilo da filiação era grande, que nas duas sessões realizadas na Câmara Municipal, o vereador Cido apareceu como filiado ao DEM, mesmo já sendo petebista. Nos próximos dias o deputado Campos Machado vai enviar ofício ao legislativo confirmando a filiação.

O Taboão em Foco conversou na manhã desta segunda-feira (20) com o vereador Cido, que confirmou a notícia. “Estou no PTB mesmo. Conversei com o Campos Machado que me fez o convite e aceitei”, diz.

O parlamentar vai anunciar nos próximos dias sua desistência da pré-candidatura a prefeito de Taboão da Serra. Questionado se será candidato a vereador ou a vice pelo PTB, ele desconversou. “Estou no time para somar”.

João Medeiros deixou o PSDB e se filiou ao PTB de Taboão da Serra

O outro nome, João Medeiros, é um dos secretários com melhor avaliação dentro do governo. Foi presidente do PSDB de Taboão. O Taboão em Foco ligou diversas vezes ao secretário, que não atendeu nossa ligação. Apesar de nunca ter sido candidato, seu nome chegou a ser cogitado como possível sucessor de Fernandes.

CANDIDATO A VICE

Oficialmente, o indicado do partido continua sendo o vereador Johnatan Noventa. Porém, há pouco mais de um mês, o deputado federal Valdevan Noventa, pai do vereador, reclamava da dificuldade de montar o PL, e dos rumores na mudança do indicado a vice.

“Estamos trabalhando para montar o PL, que servirá de base deste processo para Daniel e Johnatan. Mas se o Johnatan realmente já estiver descartado como vice-prefeito nesta chapa, o Johnatan não está descartado para ser vereador do PTB”, diz trecho do áudio do Noventa.