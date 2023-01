Quadrilha invade galpão do Mercado Livre e rouba seis vans em Barueri

Direto da redação

Ao menos nove criminosos invadiram a garagem de uma empresa que vende produtos pela internet, em Barueri (SP), na madrugada de quarta-feira (11.jan). Dois vigilantes foram rendidos e amarrados, e a quadrilha levou seis vans do local.

O grupo estava fortemente armado quando chegou no estacionamento do depósito do Mercado Livre, atacando dois vigias do local. Outros funcionários acionaram a polícia, que conseguiu localizar os veículos em menos de 40 minutos.

Os agentes deram ordem de parada, ignorada pelos criminosos. A polícia perseguiu os bandidos até a região de São Mateus, na zona leste da capital paulista.

Três homens foram presos e dois conseguiram fugir. As vans roubadas estavam vazias, sem produtos, e cinco dos seis veículos foram recuperados pela polícia.