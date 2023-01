Secretaria de Manutenção executa serviço de desassoreamento e limpeza do Córrego Pirajuçara

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Manutenção (SEMA), está realizando o desassoreamento e limpeza do Córrego Pirajuçara, com o objetivo de prevenir enchentes na região. A ação está em execução em uma extensão de mais de 4 km, passando pelos bairros Jardim Sílvio Sampaio, Jardim Clementino e Parque Marabá.

A manutenção, que acontece de forma estratégica no período marcado por chuvas de verão, ainda inclui a limpeza de bueiros e a correção de galerias.

O prefeito Aprígio afirma que a eficácia do serviço depende da colaboração da população para não jogar lixo nos córregos e nas ruas. “Em nossa gestão lançamos o movimento Taboão Vamos cuidar, com o objetivo de conscientizar os munícipes para cuidar da cidade e evitar que as enchentes aconteçam. As ações realizadas pela SEMA como o recolhimento de resíduos no córrego Pirajuçara é importante para possibilitar a passagem de água e prevenir enchentes”, explicou.

O secretário Valdemar Aprígio destacou que a população pode contar com o serviço Cata-Bagulho. “Durante todo o ano a Prefeitura realiza ações para minimizar os impactos das fortes chuvas. Também temos o Cata-Bagulho, que busca objetos grandes que estão em desuso, evitando que os itens sejam colocados em espaços inadequados. Os próprios moradores podem solicitar esse serviço de forma gratuita, bastando ligar para o telefone (11) 4788-4100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h”, informou.

O descarte irregular de lixo e entulho nos rios e córregos, além de provocar enchentes é crime ambiental. Quem for pego descartando entulho, terras ou matérias de construção em local não autorizado pode ser multado e a multa varia de R$2.000,00 a R$12.000,00, conforme o tipo de transportes utilizado.

Serviço:

Cata-Bagulho

Secretaria de Manutenção

Rua Áurea Tavares, 671, Parque Industrial das Oliveiras

Tel. (11) 4788-4100