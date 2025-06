Quadrilha invade loja de móveis em Taboão da Serra, faz reféns e troca tiros com a polícia

Direto da redação

Uma quadrilha armada invadiu, na tarde desta terça-feira (3), uma loja de móveis planejados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Durante o assalto, os homens fizeram funcionários reféns e os mantiveram trancados em um dos escritórios do estabelecimento.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra, foi acionada e cercou o local. Houve troca de tiros durante a tentativa de fuga dos assaltantes. Após a ação policial, os reféns foram libertados sem ferimentos e parte da quadrilha foi presa em flagrante.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam armas utilizadas no crime. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de envolvimento em pelo menos outros 10 roubos a comércios nas cidades de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, também na Grande SP.

O caso foi registrado na DISE de Taboão da Serra, que segue investigando a participação dos envolvidos em outros crimes na região.