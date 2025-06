Nova sede da Secretaria de Direitos Humanos é inaugurada em Taboão da Serra

Direto da redação

Taboão da Serra acaba de ganhar um importante reforço na promoção e defesa dos direitos humanos. Foi inaugurada a sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que passa a funcionar em um espaço com mais acessibilidade para os assistidos pelos programas da pasta.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, destacou que o novo espaço representa um marco na atuação do seu trabalho à frente da pasta. “A nova sede simboliza nosso esforço em criar um espaço único para o atendimento da população, aqui estarão abrigados os conselheiros responsáveis pelos Direitos Humanos, Igualdade Racial, pautas de gênero, das pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e muitas outras possibilidades de garantia de políticas públicas com eficiência. Aqui, cada pessoa será recebida com respeito, segurança e dignidade”, afirmou.

Para o prefeito Engenheiro Daniel, a entrega da unidade faz parte do compromisso da gestão municipal com as políticas sociais: “Direitos humanos e cidadania não podem estar apenas nos discursos, precisam se concretizar em ações com estruturas adequadas para os profissionais realizarem o melhor trabalho para o desenvolvimento da cidade”, disse.

A inauguração contou com a presença de representantes de movimentos sociais e conselheiros municipais, que celebraram a conquista como um avanço para a garantia e a promoção dos direitos fundamentais de todas as pessoas.

O atendimento ao público na nova sede acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

Nova Sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

Endereço: Praça Miguel Ortega, 306, Parque Assunção

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4788-5620