SindTaboão anuncia greve dos servidores da Prefeitura de Taboão nesta quinta-feira (5)

Direto da redação

O SindTaboão (Sindicato dos Funcionários Públicos de Taboão da Serra) anunciou que a categoria vai entrar em greve a partir desta quinta-feira (5). A “gota d’água” foi a revogação do decreto que previa gratificações aos servidores. Mas eles também fazem outras exigências.

Entre elas estão a de que nenhum servidor público tenha como vencimento o salário abaixo do mínimo nacional, o reajuste do vale-alimentação e a mudança da data-base do salário dos professores para o início do ano.

Não é possível ainda estabelecer qual será a adesão do funcionalismo ao movimento grevista. “Teremos responsabilidade de fazer tudo de acordo com o que é preconizado na lei, e alguns departamentos têm que ter um limite mínimo [de servidores trabalhando] necessário para o funcionamento. A intenção não é fazer a população ser a maior prejudicada”, completa Anderson Luis, presidente do SindTaboão.

Antes da greve, o sindicato afirma que tentou diálogo com o Governo, mas sem sucesso. Por isso, em assembleia na semana passada, foi aprovada a proposta de greve. A Prefeitura – através da Comunicação – afirma que a categoria será atendida pelo prefeito.

MESA DE NEGOCIAÇÃO

Na segunda-feira, 2, o prefeito Engenheiro Daniel recebeu junto com vereadores a diretoria do SindTaboão. Apesar de nenhum acordo ter sido revelado, o Taboão em Foco apurou que durante as conversas avançou a pauta de incorporar o abono que os servidores com menor salário ganham. Desta forma, enfim, nenhum funcionário público de Taboão da Serra ganharia menos de um salário mínimo.

REAJUSTE SALARIAL

Os funcionários públicos de Taboão da Serra receberam em maio o reajuste salarial de 4,77%.