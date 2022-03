Quais serviços terão no Impulsiona Taboão que acontece neste sábado (26)?

Da redação, com informações da PMTS

A Prefeitura realiza neste sábado (26) a terceira edição do “Impulsiona Taboão” na Escola Therezinha Volpato Baro no Jardim Record, levando uma série de serviços aos moradores da região, de vacinação a orientação jurídica. Terá também atividades esportivas e culturais.

Veja os principais serviços oferecidos:

Saúde: vacinação contra a Covid-19; testes rápidos da Covid-19; Consultório Odontomóvel; aferição de pressão arterial e glicemia.

Emprego e Renda: Corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, balcão de empregos, carteira de trabalho digital, Sebrae Aqui – orientações para MEI, recebimento e elaboração de currículos.

Habitação e Meio Ambiente: distribuição de mudas, educação urbanística e ambiental, orientações sobre regularização fundiária, orientação geral sobre os serviços do meio ambiente e licenciamento.

Assistência Social e Cidadania: Programa Criança Feliz, Varal Solidário, Acesso Digital, acolhimento, Banco de Alimentos, Tarifa Social de Energia Elétrica, cadastro e atualização do CadÚnico, Procon de Taboão da Serra e orientação jurídica em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Educação: Inscrições para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), sala de desenho, laboratório móvel de informática e contação de histórias.

Cultura e Esportes: demonstração de artes marciais, pintura de rosto, atividades lúdicas e música.

SERVIÇO:

Impulsiona Taboão – Especial Mês da Mulher

Dia 26 de março, das 10h às 16h

Local: EMEF Profª Therezinha Volpato Baro – Av. Cid Nelson Jordano, 391, Jardim Record