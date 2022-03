Direto da redação

A previsão do tempo em Taboão da Serra para o final de semana tem previsão de pancada de chuva no domingo (27). As mudanças começam já neste sábado com céu encoberto e chuviscos.

De acordo com o Inmet, as mínimas ficam em torno de 20ºC. Veja abaixo a previsão completa para fim de semana.

Sábado (26): Mínima: 21ºC – Máxima: 29ºC – Encoberto com chuvisco

Domingo (27): Mínima: 20ºC – Máxima: 23ºC – Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas