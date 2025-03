Quatro ônibus são destruídos após incêndio na garagem da Transcap em Taboão da Serra

Direto da redação

Na madrugada desta quarta-feira (12), um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa Transcap, localizada na Rua José Pestana, nº 30, no bairro Maria Rosa, em Taboão da Serra. O fogo começou por volta das 2h56 e destruiu quatro ônibus utilizados no transporte público municipal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou cinco viaturas para combater as chamas, conseguindo conter o incêndio rapidamente. Felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, o fogo causou danos à fiação elétrica, afetando o fornecimento de energia na região.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e uma perícia foi iniciada para investigar o ocorrido. A Prefeitura de Taboão da Serra está avaliando os impactos do incidente no funcionamento das linhas de ônibus operadas pela empresa.