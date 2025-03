Bressan se desculpa com servidores e explica fala que sugeria PDV

Por Geovanna Matos, na redação

O vereador Bressan (PDT) subiu à tribuna nesta terça-feira (11) e pediu desculpas aos servidores públicos de Taboão da Serra por ter sugerido um Programa de Demissão Voluntária (PDV) durante audiência pública de finanças no final de fevereiro. A fala gerou críticas de concursados. O parlamentar – que já havia se reunido com representantes do SindTaboão – foi à tribuna para esclarecer o intuito de sua fala.

“Eu fiz uma fala destacando o percentual da folha de pagamento no orçamento da prefeitura da cidade, e eu fui mal interpretado. Queria aproveitar esse momento, e pedir desculpas publicamente, porque eu reconheço que não fui eficiente na minha fala, não consegui expressar de forma plena qual era a minha real intenção ao destacar a folha de pagamento”, disse Bressan.

Na galeria da Câmara, servidores – especialmente da Secretaria de Manutenção – aguardavam o pedido de desculpas públicas. O presidente do SindTaboão, Anderson Luis comentou a declaração.

“Eu recebi essa fala como algo infeliz da parte do vereador, mas entendo que todos nós estamos suscetíveis a erros. Nós viemos e exigimos que como a fala havia sido feita em tribuna (durante a audiência pública), queríamos que a retratação fosse feita em tribuna também “, diz Anderson Luis.

Bressan e outros vereadores reforçaram, a pedido incisivo dos servidores, a necessidade de discutir melhorias no salário dos servidores e reforçaram o compromisso do prefeito Engenheiro Daniel e discutir isso. “Acredito que se tiver interesse da administração e uma união do legislativo, do executivo, das classes políticas e dos funcionários públicos, fica bom para todo mundo, principalmente para o município”, completou Anderson Luis.