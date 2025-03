CAIXA libera Saque Calamidade do FGTS para moradores de Taboão da Serra

Direto da redação

A partir desta quinta-feira (13), os trabalhadores de Taboão da Serra (SP) podem solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida foi autorizada devido às chuvas intensas que atingiram o município, e a solicitação pode ser feita de forma 100% digital pelo aplicativo FGTS.

Os moradores das áreas afetadas, conforme levantamento da Defesa Civil Municipal, têm até o dia 15 de maio de 2025 para realizar o saque. O valor máximo disponível é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, desde que haja saldo e que o trabalhador não tenha feito outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Como solicitar o saque

1. Acessar o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).

2. Selecionar a opção “Solicitar saque” e escolher “Calamidade pública”.

3. Informar o município e os dados do endereço.

4. Enviar foto do documento de identidade e comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.

5. Escolher uma conta bancária para o crédito do valor e concluir a solicitação.

Caso o trabalhador não possua um comprovante de residência em seu nome, será necessário apresentar uma declaração do município ou uma autodeclaração para validação pela CAIXA.

A medida visa oferecer suporte financeiro aos moradores afetados e facilitar o acesso ao benefício sem a necessidade de ir até uma agência bancária.