Quem será eleito prefeito de Taboão da Serra: Engenheiro Daniel ou Aprígio?

Por Allan dos Reis, direto da redação

No domingo (29), os mais de 217 mil eleitores estão aptos para irem às urnas eleger o novo prefeito de Taboão da Serra, que assume o mandato no dia 1º de janeiro de 2021. O mandato é até o fim de 2024. Essa é a primeira vez que o município terá disputa de segundo turno. O horário de votação é das 7h às 17h.

O candidato Engenheiro Daniel (PSDB) venceu o primeiro turno com 46.350 votos (33,42%) e disputa com o segundo colocado, candidato Aprígio (PODE), que teve 44.400 votos (32,01%). Outros sete candidatos disputavam a vaga de prefeito.

Engenheiro Daniel tem 37 anos e foi secretário de manutenção em Taboão da Serra por três anos, até ser indicado com candidato a prefeito pelo PSDB. Apesar de ter o apoio do atual prefeito Fernando Fernandes, Daniel prega renovação na política e um mandato com maior uso da tecnologia. O candidato a vice-prefeito é Cido da Yafarma, vereador com três mandato no município.

Aprígio tem 69 anos, foi vereador em Taboão da Serra por dois mandatos e atualmente cumpre mandato como deputado estadual [está licenciado]. Ele já disputou o cargo de prefeito em 2012 e 2016, eleições vencidas por Fernando Fernandes. O vice-prefeito é José Buscarini, prefeito do município por duas vezes.

É importante ressaltar que o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno sem qualquer restrição, tendo depois que justificar a sua ausência.