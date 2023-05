‘Rainha do Rock n’ Roll’: Tina Turner morre aos 83 anos

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (24), morreu Tina Turner aos 83 anos. Dona de uma voz inconfundível e considerada a rainha do Rock n’Roll, a cantora faleceu em sua casa na Suiça.

Segundo informações dos assessores:

“Tina Turner, a Rainha do Rock’n Roll, morreu em paz hoje aos 83 anos após uma longa doença. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um modelo a ser seguido.”

Desde 2016, a cantora lutava contra um câncer no intestino. Em 2017, passou por um transplante de rim, doado pelo marido Erwin Back. O casal estava junto há 10 anos.

Tina iniciou a carreira nos anos 60 e se tornou um fenômeno mundial e dona de grandes hits como, “What’s Love Got to Do with It”, “The Best”, “Proud Mary” e “I Don’t Wanna Lose You”,