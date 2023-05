Taboão recebe o Circo Bremer com o espetáculo Geek’n Circus dia 3 de junho

Direto da redação

Taboão da Serra vai receber no próximo sábado dia 3 de junho, o Circo Bremer com o espetáculo Geek’n Circus. O evento conta com comidas típicas de circo, um Flash Day com o Alter Ego Tattoo, estandes da Piticas e da Pens and Dolls, DJ e show de Luta Livre com o time da APW, além de um de um desfile de cosplay.

A apresentação será das 10h às 17h n Circo Bremer, que estará no campo do Guaciara, em Taboão da Serra. Os ingressos estão à venda e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). Acesse o link para comprar.

O Geek’n Circus, é uma produção independente das artistas, a taboanense amante do teatro e do circo, Thais Nicolau e Helouise Portugal, o evento tem o objetivo de aproximar a cidade com a cultura circense.

Serviço

Geek’n Circus – Circo Bremer

Quando: Sábado, dia 3 de junho

Abertura das portas: 10h

Local: Campo de Futebol Guaciara. Estrada dos Olarias, 519 – Jd. Triângulo (em frente a Delegacia da Mulher) – Taboão da Serra

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia entrada)

Link para compra do ingresso https://appticket.com.br/geekncircus-1-edicao

Instagram: @geekncircus