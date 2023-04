Repórter do Taboão em Foco, Samara Matos é homenageada com a Medalha Laurita Ortega Mari

Direto da Redação

Uma das homenageadas com a Medalha Laurita Ortega Mari, pela Câmara Municipal de Taboão da Serra, em sessão solene nesta sexta-feira, dia 31 de março, foi a jornalista Samara Matos, do Taboão em Foco.

Com apenas 25 anos, Samara se destaca pelo trabalho a frente do site, onde faz a cobertura dos acontecimentos diários e durante anos fez o program Resumo da Semana, exibido na TV Taboão em Foco no Youtube.

“Um dia Memorável. Recebi a Medalha Laurita Ortega Mari, me sinto honrada em receber esta medalha, que tanto significa para minha cidade Taboão da Serra. Agradeço de coração a indicação e carinho do vereador Ronaldo Onishi. […] Hoje, meu nome foi cravado na história de Taboão da Serra, essa Medalha significa muito para mim e para toda minha família”, afirma Samara Matos.

Além dela, outras 25 mulheres foram agraciadas com a honraria que leva o nome da primeira prefeita a administrar o município. Todos os anos, em março, a Câmara Municipal homenageia mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de Taboão da Serra.