Chuva forte causa queda de árvore na Av. Dr. José Maciel em Taboão da Serra

Na tarde desta sexta-feira (31), a forte chuva que caiu na região provocou a queda de árvore na Av. Dr. José Maciel, interditando a pista e prejudicando a passagem de pedestres e veículos. As linhas de ônibus 190, 191, 213 e 587 terão atrasos nas viagens em decorrência da queda da arvore na via em que passa os ônibus.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar e a Defesa Civil estão no local auxiliando na remoção da árvore. De acordo com primeiras informações, ninguém se feriu.