Vereador Dr. Ronaldo Onishi realiza o 8º Encontro de Autismo neste sábado dia 1º de abril, no Cemur

Direto da redação

O tradicional Encontro Anual de Autismo promovido pelo vereador Dr. Ronaldo Onishi vai acontecer no 1º de abril, no Cemur, a partir das 8 horas da manhã. O 8º Encontro de Autismo promete ser um marco na história do evento, que nasceu para promover a inclusão, combater o preconceito e assegurar políticas públicas para os autistas. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/8encontroautismo . A organização do evento está pedindo às pessoas que puderem, para levar no dia do evento 1kg de alimento não perecível. Os participantes receberão certificado de 4 horas.

Dr. Ronaldo Onishi é autor de várias leis voltadas ao autismo. A atuação marcante dele faz Taboão ser pioneira em várias políticas públicas como a Carteira Municipal do Autista, o Autismo no Esporte e Hidroterapia.

O evento contará com a participação de profissionais da área da saúde e da educação e palestrantes renomados. Outra característica do encontro é a inclusão e valorização dos autistas na programação.

“O Encontro de Autismo é um dos momentos mais importantes para o nosso mandato. Toda nossa equipe trabalha bastante em sintonia com os palestrantes, mães e profissionais que nos ajudam a fazer esse evento tradicional. Fazemos tudo com muito carinho e esperamos contar com a expressiva participação do público”, afirmou o vereador.

O Vereador do Autismo

Dr. Ronaldo Onishi é conhecido em Taboão da Serra como vereador do autismo, O mandato dele é referência para mães, pais, familiares e profissionais que atuam diretamente com a causa. A história do Dr, Ronaldo Onishi na causa autista começou há mais de uma década, durante o processo de discussão e aprovação da lei que criou a Semana da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista em Taboão da Serra, considerada um marco da causa na cidade.

Dr. Ronaldo Onishi é autor de leis importantes como a que prioriza a matrícula para o aluno deficiente nas escolas mais próximas de sua residência. Foi a atuação do parlamentar que permitiu às pessoas diagnosticadas com autismo fazer hidroterapia no SER.

Serviço:

8º Encontro de Autismo em Taboão da Serra

Horário: 08h às 12h30

Data: 01 de abril

Local: Cemur

Faça sua inscrição aqui: https://bit.ly/8encontroautismo