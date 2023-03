PodCast Na Redação: Andrea Alves e Lígia Frizanco falam do sonho da APAE Taboão

Direto da Redação

A conversa desta semana no “PodCast Na Redação” na quinta-feira (30) foi com Andrea Alves e Lígia Frizanco, presidente e diretora, da APAE Taboão da Serra. Foram mais de 1h30 de conversa sobre o sonho de construir em Taboão da Serra um local que atenda com dignidade pessoas com deficiência, especialmente intelectual.

O sonho nasceu junto com Luan, filho de Andrea, que hoje tem nove anos e tem Síndrome de Down e Autismo. Numa cidade do interior, eles conheceram a APAE de Angatuba, interior de São Paulo, e se fascinaram pelo acolhimento e as possibilidades de terapia.

Na volta a Taboão da Serra, Andrea Alves idealizou o sonho e conheceu a trabalhar para fortalecer a associação. Nesse caminho, encontrou pessoas importantes. Uma delas foi a Lígia, que viu um anúncio de que a APAE precisava de voluntários e logo se voluntariou.

Junto com outras 17 pessoas na diretoria, incluindo os conselheiros, a APAE começou a sair do papel. Mas o sonho é muito maior. Nesta entrevista você verá como pode colaborar com a APAE Taboão da Serra. Seja realizando doações via pix a trabalhar como voluntário. “Vamos fazer a APAE crescer e sermos referência em Taboão da Serra”, resumem.

APAE TABOÃO DA SERRA

Rua Osmar da Silva Ribeiro, 66 – Jardim São Judas Tadeu

Telefone: (11) 95649 8807

Mais informações:www.apaetaboaodaserra.org.br