Restaurantes do Bom Prato da região oferecem almoço especial de Ano Novo nesta sexta-feira (31)

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), elaborou um cardápio especial de Ano Novo a ser servido no dia 31 de dezembro nas 60 unidades do Bom Prato.

Em Taboão da Serra o Bom Prato fica localizado na Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162 – Vila Carmelina Gonçalves . O restaurante irá servir salada Arco-íris, Pernil assado ao molho de laranja, Farofa festiva Arroz com lentilha/Feijão carioca Ameixa e Pêssego.

Sendo assim, o cardápio diferenciado foi elaborado por cada unidade do Bom Prato e traz carne xadrez, lombo suíno, escalope à francesa, pernil assado, cupim ao molho madeira, além de batata suíça, macarrão ao molho branco com bacon e o tradicional arroz com feijão, legumes, salada e sobremesa (mousse de limão, pudim de chocolate, doce de banana, entre outras). O cardápio poderá sofrer alteração!

Em suma, todos os clientes poderão se servir do almoço especial de Ano Novo, lembrando que as refeições começam a ser servidas às 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h para o público em geral. Adultos pagam R$ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita, assim como a população em situação de rua, que devem apresentar o cartão com QR Code. As prefeituras são responsáveis pelo cadastramento e a entrega do cartão.

Portanto, para conferir o cardápio e endereço de cada unidade, clique aqui.