Retomada das Obras: Prefeitura de Taboão vai mudar projeto do SER para não perder repasses do Governo do Estado

Direto da Redação, com informações a PMTS

O prefeito Engenheiro Daniel visitou na terça-feira (7) a obra do novo SER (Serviço Especializado de Reabilitação), que começou a ser construído no Governo Fernando Fernandes em 2020 e ficou paralisado durante quase toda gestão do ex-prefeito Aprígio, de 2021 a 2024.

Apesar da boa notícia da retomada das obras, a entrega deve demorar mais que o desejado, já que foram detectados problemas, que impedem a Prefeitura de receber repasse do Estado.

Entre esses problemas estão o tamanho de algumas das salas, que são pequenas e – se inaugurada desta maneira – fará a cidade não receber repasses do Governo do Estado, avisou a Secretaria de Saúde. Com isso, a Secretaria de Obras corre para realizar um novo projeto de adequação.

Apesar de sonhar com a inauguração na comemoração dos “100 dias de Goveno”, a tendência é que a obra atrase um pouco mais. “A população clama por saúde e um espaço como esse jamais poderia ser abandonado da forma como encontramos hoje”, resumiu.

NOVOS SERVIÇOS

O local que especializado em reabilitação terá seus serviços ampliados e por isso o nome também será alterado. O CER (Centro Especializado em Reabilitação) terá atendimentos para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), serviços de Reabilitação Intelectual, Auditivos e Oftalmológicos, consultas de fisioterapias, hidroterapia, terapias complementares, entre outros.