Justiça manda Câmara de Embu das Artes realizar nova eleição para presidente e mesa diretora

No dia 1° de janeiro deste ano, um grupo de vereadores governistas se rebelou contra a indicação da vereadora Vanessa da Saúde para presidir a Câmara Municipal e elegeu Abel Arantes com 11 votos dos 21 possíveis. Porém, a Justiça alega que houve descumprimento do Regimento Interno e a união do grupo será testada nesta sexta (10) a partir do meio-dia, com a nova eleição.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, os 11 afirmaram que ninguém vai trair o grupo, em caso de nova eleição, como determinou a Justiça horas depois.

Já o atual prefeito Hugo Prado e o ex-prefeito Ney Santos tentam reverter a derrota da mesa-diretora, tentando por fim a ‘rebelião’.

Mantido o resultado positivo, a promessa dos vereadores é uma Câmara mais ativa e fiscalizadora.