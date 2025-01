Incêndio destrói galpão de madeireira em Taboão da Serra

Direto da redação

Na tarde desta quinta-feira (9), um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma madeireira em Taboão da Serra. O fogo, que começou por volta das 13h, rapidamente se alastrou, causando o desabamento do telhado da construção devido ao intenso calor.

Equipes do Corpo de Bombeiros e socorristas foram acionadas e imediatamente chegaram no local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe para áreas vizinhas. Não há informações sobre feridos.

O incêndio mobilizou várias viaturas dos bombeiros, que utilizaram caminhões-pipa e outros equipamentos para combater o fogo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.