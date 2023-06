Rodeio de Itapecerica da Serra 2023 divulga sua programação; evento começa no dia 7 de julho

Por Samara Matos, na redação

A abertura do Rodeio de Itapecerica da Serra, na sexta-feira, dia 7 de julho, será marcada por um show espetacular do embaixador Gusttavo Lima. O cantor promete uma apresentação inesquecível, com seus sucessos que conquistaram o coração do público. Já no sábado, dia 8, será a vez da dupla Henrique e Juliano subir ao palco e contagiar a plateia com seu talento e carisma. E para encerrar o primeiro fim de semana com chave de ouro, a banda CPM 22 trará o melhor do rock para Itapecerica da Serra, em um show de entrada franca.

Na quinta-feira, dia 13, a festa de peão receberá o MC Daniel, artista de Taboão da Serra que está fazendo sucesso em todo o país. Prepare-se para dançar ao som dos hits do momento! No mesmo dia, a Turma do Pagode promete animar ainda mais o público com seu pagode contagiante. Já na sexta-feira, dia 14, teremos um show inédito de Ana Castela e Gustavo Mioto, que prometem uma noite repleta de romantismo e emoção. E para encerrar o evento com chave de ouro, no sábado, dia 15, teremos o tão esperado show da renomada dupla Jorge e Mateus, que prometem uma apresentação memorável.