Sistema de saúde de Taboão da Serra registra melhorias em dois meses sob nova gestão

Direto da redação

A nova gestão completa dois meses à frente da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Dr. Akira Tada, do Pronto Socorro Infantil e da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra – região metropolitana de São Paulo – os usuários já percebem uma verdadeira revolução no sistema de saúde local. A informatização das operações de acolhimento e da confecção dos prontuários médicos confere mais celeridade e qualidade no atendimento aos pacientes. Já são quase 53 mil fichas totalmente informatizadas e mais de 77 mil atendimentos nos últimos dois meses sob administração da AHBB Rede Santa Casa, que começou a gerir as unidades em 08 de abril.

Além disso, foi iniciado processo seletivo para contratação de médicos e auxiliares, o que vai aumentar a qualidade e capacidade de atendimento. Os cardápios nutricionais também foram substituídos, tanto para pacientes como para os trabalhadores, com o objetivo de aperfeiçoar a nutrição/dieta de todos. Já as obras de revitalização da fachada da Unidade Mista começaram no último sábado (3) e devem ser concluídas dentro de 30 dias.

Outras medidas administrativas também ocorreram, como a aquisição de celulares corporativos para facilitar e dinamizar a comunicação entre gestores assistenciais e a substituição da empresa de limpeza.

Primeiros trinta dias -*Já no primeiro mês sob administração da AHBB – Rede Santa Casa era possível sentir diferenças no tempo de atendimento, no fluxo e segurança das unidades e nos serviços prestados. A padronização dos protocolos de atendimento, a regulação dos fluxos de entrada e saída, os totens digitais para fornecer senhas de atendimento conferiam mais modernidade e velocidade ao atendimento. O fornecimento de água, café e rede wi-fi gratuita nas recepções melhoravam o ambiente para pacientes e acompanhantes.

O tempo de atendimento é o que mais chamou atenção de quem chegava às unidades nos primeiros trinta dias. A diferença era grande e foi elogiada por muitos. As melhorias foram até citadas na tribuna da Câmara Municipal taboanense. O vereador especialista em Saúde, enfermeiro Rodney, declarou que depois de mais de dois anos, aquelas haviam sido as quatro primeiras semanas em que não se ouviu qualquer reclamação por parte dos usuários do Pronto Socorro.

A Unidade Mista de Saúde passou a contar também com atendimento psiquiátrico duas vezes por semana, medida fundamental aos pacientes que permanecem internados à espera de vaga em unidade especializada de psiquiatria.

Mais mudanças por aí – Outros investimentos estão previstos a médio e longo prazos. As unidades *passarão a contar com laboratório próprio de análises clínicas, que ficará na Upa, mas prestará serviços às três unidades. Outro laboratório deve ser posteriormente instalado também na Unidade Mista.

Haverá diminuição no intervalo de entrega de exames, melhoria das condições do material analisado – que não será submetido a longos percursos de transporte. Vai facilitar o diálogo interno para tirada de dúvidas, repetições, sequenciamentos, entre outros aspectos. Serão instalados ainda fraldários e salas de medicação com poltronas e divisórias, proporcionando mais conforto e privacidade na hora de receber as medicações.