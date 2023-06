“Por que se cobra tão caro o estacionamento do Shopping Taboão?”, questiona vereador Carlinhos do Leme

Direto da Redação

A redução do período de carência de 15 para 10 minutos feita pelo Shopping Taboão há poucos dias foi alvo de críticas feitas pelo vereador Carlinhos do Leme (PSDB), que preside a Comissão dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal. Ele lembra que o período de carência já foi de 20 minutos.

“Por que se cobra tão caro o estacionamento do Shopping Taboão? 14 reais é o valor que se paga para estacionar. Não satisfeito, o Shopping Taboão tinha uma tolerância de 20 minutos. Em algum momento, caiu para 15 minutos. E agora, caiu para 10 minutos. Isso é um absurdo”, reclama Carlinhos.

Durante seu discurso na tribuna, o parlamentar lembra que o shopping ainda não cumpriu a sua obrigação, que era construir a alça de acesso sobre a Rodovia Régis Bittencourt, sentido Embu das Artes. Caso ocorra a municipalização da rodovia como previsto, o centro de compras terá que custear outras obras.

É um absurdo. Nossa comissão de defesa do consumidor precisa estar atenta a isso e já chamar a administração para explicar porque “baixou de 20 minutos a tolerância para 15. E depois para 10. Daqui a pouco para 5 e não terá mais tolerância [no estacionamento do shopping]”, completa.

O Shopping Taboão é muito importante para a cidade, porém, precisa respeitar o povo da nossa cidade e da nossa região. Ele é um dos mais rentáveis da Grande São Paulo.

O CASO

A redução no período de carência foi realizada no Shopping Taboão no dia 22 de maio. O Taboão em Foco questionou a administração e foi informado que “o empreendimento unificou o tempo de tolerância com isenção de cobrança para 10 minutos em todos os seus locais de atuação”.