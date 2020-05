Rodízio de veículos foi suspenso em SP durante ‘feriadão’ antecipado

Por Samara Matos, na redação

O rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo foi suspenso a partir desta quarta-feira (20), devido a antecipação dos feriados municipais para esta semana. De acordo com a prefeitura, a circulação de todas as placas foi liberada até sexta-feira (22), considerado ponto facultativo.

Já a suspensão do modelo na segunda-feira (25), depende da aprovação da antecipação de outro feriado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Com isso, o feriado prolongado será desta quarta-feira (20) até o domingo (24).

O objetivo é aumentar o isolamento social por meio de um “feriadão” nesta semana. A recomendação do Prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) e que evite sair de casa neste feriado.