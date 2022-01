Rodízio municipal volta a funcionar em São Paulo segunda-feira (17)

Por Samara Matos, na redação

A suspensão do rodízio municipal de veículos em São Paulo continua apenas até esta sexta-feira, dia 14. A partir de segunda-feira (dia 17), volta a operar a restrição de circulação no centro expandido da cidade para automóveis, de acordo com o final das placas.

O rodízio foi suspenso em 20 de dezembro passado em função das férias escolares e das festas de final de ano.

Mas fique atento, o rodízio para veículos pesados as Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) continuam valendo na Capital.

A Zona Azul também continua em operação normalmente na cidade de São Paulo.

A multa para motoristas que desrespeitarem o rodízio é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).