Poupatempo faz novo mutirão sábado (15) para renovação de CNH

Por Samara Matos, na redação

Com unidades em Taboão o Poupatempo realiza neste sábado (15) mais um mutirão para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ação acontece também nos próximos sábados, dias 22 e 29 de janeiro.

O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada unidade, mediante agendamento prévio, que deve ser feito nos canais digitais de forma gratuita. A prioridade é atender aqueles que estejam com a habilitação para vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo.

A renovação simplificada pode ser feita pelos canais digitais do Poupatempo, como o portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP. Desta forma, o motorista não precisa comparecer presencialmente em uma unidade.