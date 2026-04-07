Rua José Carlos de Macedo Soares é interditada para obras no Córrego Pirajuçara em Taboão da Serra

Da PMTS
A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), informa que a Rua José Carlos de Macedo Soares está interditada totalmente para a realização de obras de contenção no Córrego Pirajuçara.
A interdição ocorre no trecho entre a Rua Nicolino Bentivegna e a Estrada do Campo Limpo e teve início nesta segunda-feira (6). Durante o período de obras, o local permitirá apenas o trânsito local de moradores e acessos controlados.
Obras de contenção no Córrego Pirajuçara
A intervenção tem como objetivo a contenção da margem esquerda do Córrego Pirajuçara, uma ação considerada importante para a prevenção de erosões e melhoria da segurança na região.
A obra será executada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a pedido da Prefeitura de Taboão da Serra.
De acordo com a previsão, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 9 de outubro.
Rotas alternativas para motoristas
Com a interdição, a SETRAM orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.
Para quem utiliza a Rua José Carlos de Macedo Soares, as recomendações são:
- Sentido Bairro/Centro: acessar as ruas Nicolino Bentivegna e Elizabetta Lips;
- Sentido Centro/Bairro: utilizar a Avenida Caetano Barrella e a Praça Nicola Vivilechio.
A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização instalada no local.