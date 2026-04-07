Rua José Carlos de Macedo Soares é interditada para obras no Córrego Pirajuçara em Taboão da Serra

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), informa que a Rua José Carlos de Macedo Soares está interditada totalmente para a realização de obras de contenção no Córrego Pirajuçara.

A interdição ocorre no trecho entre a Rua Nicolino Bentivegna e a Estrada do Campo Limpo e teve início nesta segunda-feira (6). Durante o período de obras, o local permitirá apenas o trânsito local de moradores e acessos controlados.

Obras de contenção no Córrego Pirajuçara

A intervenção tem como objetivo a contenção da margem esquerda do Córrego Pirajuçara, uma ação considerada importante para a prevenção de erosões e melhoria da segurança na região.

A obra será executada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a pedido da Prefeitura de Taboão da Serra.

De acordo com a previsão, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 9 de outubro.

Rotas alternativas para motoristas

Com a interdição, a SETRAM orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

Para quem utiliza a Rua José Carlos de Macedo Soares, as recomendações são:

Sentido Bairro/Centro: acessar as ruas Nicolino Bentivegna e Elizabetta Lips;

acessar as ruas Nicolino Bentivegna e Elizabetta Lips; Sentido Centro/Bairro: utilizar a Avenida Caetano Barrella e a Praça Nicola Vivilechio.

A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização instalada no local.