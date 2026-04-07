OAB Taboão realiza 1º Congresso TEA em parceria com Unifecaf no próximo sábado (11); veja como participar

Direto da Redação*

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Taboão da Serra – realiza no próximo sábado (11) seu 1º Congresso TEA, que promete ser um evento especial que reunirá grandes palestras e atendimentos direcionados às pessoas com TEA e famílias de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. O evento acontece no campus da Unifecaf do Centro, parceria na organização.

“Este é o 1º Congresso do Transtorno do Espectro Autista, realizado em parceria com a Unifecaf. Mas esse trabalho não começou agora: nós já realizamos seis edições de simpósios sobre o tema na OAB Taboão, o que demonstra a maturidade e o crescimento contínuo dessa construção. Mais do que um evento, essa trajetória reafirma o papel social da OAB na promoção da inclusão e na defesa dos direitos das pessoas com TEA. […] Acreditamos que este Congresso será um marco na consolidação de políticas inclusivas e no fortalecimento da defesa dos direitos das pessoas com TEA”, afirma a advogada e presidente da comissão da pessoa com deficiência da OAB Taboão, Andressa Luchiari.

Ao longo do dia, os participantes terão palestras e diversos serviços oferecidos de forma gratuita nas áreas de psicologia, terapia ocupacional, educação física, odontologia, orientação jurídica, entre outros serviços. [VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA]

O CEO da Unifecaf, Marcel Gama afirma que a instituição está engajada “em levar conhecimento para ampliar cada vez mais os espaços para a comunidade de pessoas com TEA, além de suas famílias e cuidadores“, diz.

O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, da Associação Amarts, da Clínica Figueiredo e Lima e da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência.

I Congresso TEA de Taboão da Serra

Dia 11 de abril – Das 8h30 às 16h30

Local: Unifecaf – Campus Centro (Avenida Taboão da Serra, 157 – Parque Santos Dumont

Entrada Gratuita (doação opcional de 1kg de alimento não perecível)

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/1-congresso-tea-transtorno-do-espectro-autista-taboao-da-serra/3338270

Realização: OAB Taboão da Serra e Unifecaf

*com informações da assessoria de imprensa