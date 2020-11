Saiba como fazer teste de DNA grátis em São Paulo

Direto da redação

O Governo do Estado de São Paulo divulgou no último sábado (21) que todas as unidades dos CICs (Centro de Integração da Cidadania) estão recebendo inscrições para a realização de exame de DNA de forma gratuita. O serviço é voltado para pessoas com baixa renda e ainda terá vagas limitadas a 10 exames em cada CIC.

Para fazer a inscrição é necessário que todos os envolvidos – filho(a), mãe e suposto pai – estejam de acordo com a realização do exame e se comprometam a comparecer juntos na data designada para a coleta. Também deverão apresentar documento original com foto e certidão de nascimento do filho. Tudo isso mediante assinatura de declaração de hipossuficiência.

As coletas ocorrerão nas próprias unidades dos CICs e os testes serão realizados até o dia 15 de dezembro.

Onde fica o CIC mais próximo?

O CIC possui 17 unidades na Capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior do estado. Os mais próximos de Taboão da Serra são: unidade CIC Feitiço da Vila (Valo Valho/Zona sul), unidade CIC OESTE – “José Soares da Silva” (Jardim Panamericano/Zona oeste), unidade CIC SUL – Jardim São Luis (São Luis/Zona Sul) e unidade CIC do Imigrante (Santa Cecília/Centro) todos na cidade de São Paulo.

Para saber o endereço de cada CIC, clique AQUI.

O interessado deve ligar na unidade de interesse para ser informado sobre os documentos necessários e agendar o horário. Todas as etapas ocorrerão nos próprios CICs, sem a necessidade de deslocamentos para outras unidades.

Resultados

Após feito o exame, o resultado será entregue após 30 dias da coleta por um defensor público que fará a abertura dos laudos e prestará orientação sobre as questões relativas à paternidade nos casos em que o resultado do exame for positivo.

As perícias serão realizadas pelo IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, que firmou convênio para atuação nos CICs durante os próximos cinco anos.