ETEC’s estão com inscrições abertas até o dia 14 de dezembro; confira os cursos técnicos

Direto da redação

Estão abertas e o podem ser feitas até o dia 14 de dezembro as inscrições para a Escola Técnica Estadual (Etec) de Taboão da Serra para quem deseja estudar no primeiro semestre de 2021. A taxa de inscrição é de R$ 19.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o ingresso será feito através da análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. CLIQUE PARA SE INSCREVER!

Na Etec de Taboão da Serra, são dois cursos: Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – noite) e Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio (80 vagas – manhã e tarde).

NA REGIÃO

No município de Embu das Artes são 360 vagas, em nove cursos: Administração (40 vagas – noite), Contabilidade (40 vagas – tarde), Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas – noite), Eletroeletrônica (40 vagas – noite), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (40 vagas – manhã / 40 vagas – noite), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial – Novotec integrado (40 vagas – tarde), Logística (40 vagas – tarde) e Rede de Computadores (40 vagas – tarde).

Em Juquitiba são 40 vagas para o curso de administração (noite). Na unidade de Cotia são 200 vagas, sendo: Administração (40 vagas – noite), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (40 vagas – manhã / 40 vagas – tarde), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (40 vagas – manhã / 40 vagas – tarde).

No Estado de São Paulo são 86.149 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.