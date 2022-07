Santander concede 15 mil bolsas de estudo na área de tecnologia

Direto da redação

O Santander Universidades abriu as inscrições para a 3ª edição do Santander Coders 2022. Em parceria com a edtech de programação Let’s Code, o banco vai conceder 15 mil bolsas de introdução a tecnologias e linguagens de programação de Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Testes.

As inscrições terminam no dia 11 de agosto e devem ser feitas aqui.

As 250 pessoas com melhor desempenho receberão uma bolsa completa para os cursos de formação em uma das 5 linguagens de programação escolhida pelos próprios participantes.

As trilhas de cursos serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da Let’s Code, que possui uma metodologia de seleção em etapas para garantir a escolha dos melhores candidatos e alto índice de aproveitamento dos talentos.

A plataforma da Let’s Code oferece o acesso completo às aulas em mais de mil horas de conteúdos em Web Full Stack, Data Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Testes.

É uma oportunidade para os interessados em aprender a programar possam se capacitar nas áreas mais demandadas pelo mercado, poder receber uma formação completa, sem custos e ainda poder integrar o time de tecnologia de um dos maiores bancos do país.

O Santander Coders 2022 é destinado para pessoas maiores de 18 anos, com interesse na área de tecnologia ou que estejam em transição de carreira. Para participar, não é necessário ser formado ou estar cursando uma graduação.