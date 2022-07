Secretaria de Cultura de Taboão da Serra realiza mais uma edição de “Dançando no Parque”

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra através da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) realizará a 5ª edição de ‘Dançando no Parque’ no domingo, dia 31/07. O encontro vai ser das 14h às 18h, no Parque das Hortênsias, que fica Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção. A edição deste mês trará o ritmo Vanerão e o Sertanejo Universitário. Aqueles que irão participar poderão contribuir com um quilo de alimento não perecível que será doado para as famílias necessitadas.

“Essa é a forma prática que a Escola Municipal de Artes tem para exercitar as aulas das oficinas, tendo em vista que muitas danças de Salão só são realizadas durante as aulas, assim também criamos e apresentamos a Cultura da Dança para outros munícipes que não tiveram oportunidade de conhecê-las”, declarou o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Pai Joel.

“Eventos assim são muito importantes para a cidade e para a população, porque vemos a interação deles com as atividades culturais que acontecem no município. O Dançando no Parque é um sucesso, além de trazer uma tarde de lazer e diversão para as famílias! Então venha aproveitar conosco!”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Binho.

O evento é para todas as idades e será gratuito. A oficina contará com profissionais de dança, que ensinarão diversos passos sobre os ritmos. Os professores ajudarão a perder a timidez e a socializar. Os profissionais também apresentam aos participantes que a dança auxilia a manter o corpo saudável.

Serviço

Dançando no Parque

Domingo, 31/07, das 14h às 18h

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Informações: Secretaria de Cultura e Turismo: (11) 4788-3888

Contribuição com 1Kg de alimento não perecível