Santander e Harvard oferecem 5 mil bolsas de estudos

O programa Santander Universidades, em parceria com a Universidade de Harvard, está oferecendo 5 mil bolsas de estudos em cursos online profissionalizantes. As inscrições devem ser feitas até 7 de setembro.

Para concorrer, é necessário que ter 18 anos e possuir um dispositivo com acesso à internet para acessar as aulas. As aulas podem ser feitas em inglês, espanhol ou português. Os cursos têm nove semanas de duração.

As bolsas de estudos são para três cursos: “Fundamentos de Negócios”, “Preparação para Início de Carreira” e “Autogestão”.

O programa tem o objetivo de que os participantes ganhem “novos conceitos e habilidades para desenvolver a carreira profissional”, através de cursos práticos que tem duração de nove semanas.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa Santander Universidades até o dia 7 setembro. Após a inscrição, o candidato receberá um e-mail com link de confirmação para preencher o formulário.

Não é necessário ter diploma universitário ou algum tipo de experiência profissional, já que os cursos têm foco nos profissionais em início de carreira ou com cargos de liderança. Os certificados serão recebidos após conclusão do curso.