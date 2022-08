Aluna da Escola de Gastronomia e Hotelaria de Taboão vence concurso em rede nacional

Direto da redação

Estudantes da Escola de Gastronomia e Hotelaria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) participaram do concurso “Bolo de Vó”, no programa Tarde Top entre os dias 22 e 26/08. O programa é exibido pela emissora Rede Brasil e apresentado por Nani Venâncio.

Na sexta-feira, 26/08, os melhores da semana competiram pelo título de vencedor do concurso e por uma bolsa integral para o curso de Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi – Polo Taboão da Serra, com duração de dois anos.

“É um orgulho ver nossos alunos sendo convidados para participar de um reality show em rede nacional. Essa experiência é algo inédito para os munícipes e somos gratos por ter a oportunidade de mostrar os talentos que temos em Taboão da Serra”, disse Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

O corpo de jurados contou com as participações da apresentadora Nani Venâncio, do secretário Wanderley Bressan e do Chef Flávio Saldanha Fukuda, dono do restaurante Azteca Tex Mex e representante da Anhembi Morumbi – Polo Taboão da Serra. O professor da Escola Municipal de Gastronomia, Chef Bráulio da Silva Filho, também esteve presente prestando apoio às participantes do concurso.

A cada dia da semana um artista taboanense foi convidado para ajudar na avaliação dos bolos apresentados. A influenciadora digital Nathallia Senna fez parte do júri do primeiro dia, 22/08; Marta Souza, cantora e ex-participante do programa The Voice, esteve presente na terça-feira, 23/08; em 24/08, a também cantora e ex-participante do The Voice Kids, Luisa Martins, foi uma das responsáveis por decidir qual era o melhor bolo; já na quinta-feira, 25/08, Léo Cruz, cantor, compositor e produtor musical teve sua vez como avaliador; e Salete Campari, madrinha da comunidade LGBTQIA+ em Taboão da Serra, ajudou na decisão final do concurso “Bolo de Vó” na sexta-feira, 26/08.

Durante o concurso, o Chef Fukuda comentou sobre o processo de preparo dos alunos e elogiou o trabalho da SDE. “Todos foram feitos com muito carinho e capricho. O secretário abriu a Escola Municipal de Gastronomia no período da manhã e está dando apoio para que os alimentos sejam produzidos lá. É incrível o trabalho que a Prefeitura desenvolve”, comentou.

A vencedora da segunda-feira, 22/08, foi Maria Aparecida Gomes Moreira (Dona Cida) com o bolo de churros. Já em 23/08, a taboanense Vitória Regina de Souza Rufino conquistou mais votos ao apresentar um bolo de queijo com goiabada. Caren Vitória Moreira da Silva se tornou a grande vencedora da quarta-feira, 24/08, com o bolo de cenoura com chocolate. Shirlei Aparecida Lopes Vialta se sobressaiu na quinta-feira, 25/08, com um bolo de ricota com cobertura de limão siciliano.

Quem ganhou a competição e conquistou uma bolsa integral para o curso de Gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi foi Caren Vitória. A jovem encantou o paladar dos jurados com um bolo com cobertura de mousse de limão. Todas as finalistas ganharam mimo da empresa Avental & Cia e R$1.000,00 em vale compras da empresa Sou Ice sorvetes e congelados.

“Sou muito grata a Deus, ao meu professor (Chef Bráulio) que me ajudou muito, ao Chefe Fukuda, ao Wanderley. A todo mundo, muito obrigada”, declarou Caren com o troféu e o voucher do curso universitário em mãos.

Fábrica de Talentos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda por meio do programa Fábrica de Talentos possui quatro escolas com cursos profissionalizantes: Escola de Estética Animal; Escola de Construção Civil; Escola de Gastronomia e Hotelaria; e a Escola de Moda, Beleza e Estética. Os munícipes que tiverem interesse em participar dos cursos podem ir até as escolas, procurar a SDE ou se inscrever por meio do WhatsApp (11) 96072-2561.

Serviço

Inscrições para a Escola de Gastronomia e Hotelaria

WhatsApp: (11) 96072-2561

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE)

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h