Shopping Campo Limpo realiza promoção “Sorte Grande”, com prêmios instantâneo para os clientes

Da assessoria

De 1º de setembro a 1º de outubro, o Shopping Campo Limpo promove a campanha “Sorte Grande”, uma megapromoção que distribuirá mais de mil prêmios exclusivos. A cada R$ 200 em compras, o cliente tem direito a um número da sorte para participar dos sorteios de 10 Smart Tv’s de 50 polegadas e a 1 raspadinha com prêmios instantâneos.

Entre as premiações estão maquiagens da marca ‘Quem Disse, Berenice?’, gifts cards do Outback, ingressos para o cinema, eletroportáteis, eletrodomésticos, produtos de cama, mesa e banho da Zelo, e serviços no empreendimento como pacotes completos de beleza. As raspadinhas serão limitadas a quatro unidades por CPF, garantindo que todos possam concorrer. As trocas das notas podem ser realizadas no posto de trocas, no 1º piso, do shopping.

A promoção surge como uma forma de movimentar o shopping e oferecer vantagens aos seus frequentadores. “Promoções fora de época como esta, é uma forma a mais de presentear nossos clientes. Além de ser um incentivo extra para aproveitar tudo o que oferecemos em termos de serviços, entretenimento e compras”, afirma Natalia Silva, gerente de marketing do Shopping Campo Limpo.

O regulamento completo da promoção e demais informações podem ser consultadas no site www.shoppingcampolimpo.com.br

SERVIÇO:

Show de Prêmios

Mecânica: A cada R$ 200 em compras no shopping = 1 raspadinha

Data: 1º de setembro a 1º de outubro de 2022

Local de troca das notas: Posto de trocas, no 1º piso, do Shopping Campo Limpo

Endereço: Estr. do Campo Limpo, 459 – Vila Prel, São Paulo

www.shoppingcampolimpo.com.br<http://www.shoppingcampolimpo.com.br/>