Taboão da Serra cria 467 vagas com carteira assinada em julho

Taboão da Serra gerou 467 vagas de empregos com carteira assinada em julho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia.

O setor de Serviços foi o que mais gerou empregos, foram 175 vagas. Comércio gerou 135 e Indústria, 99. Na Construção Civil foram 58 vagas.

EMPREGOS FORMAIS NA REGIÃO

Cotia: + 219 vagas

Embu das Artes: + 161 vagas

Embu-Guaçu: – 16 vagas

Itapecerica da Serra: + 16 vagas

Juquitiba: – 16 vagas

São Lourenço da Serra: – 79 vagas

Vargem Grande Paulista: + 69 vagas