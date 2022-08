Taboão da Serra recebe a 4ª edição da Cãominhada no dia 18 de setembro

Por Samara Matos, na redação

A cidade de Taboão da Serra recebe no domingo, dia 18 de setembro a 4ª edição da “Cãominhada”. A saída será às 10h na Praça Nicola Vivilechio e vai até o Parque das Hortênsias, onde estão programadas uma série de atividades. O evento é gratuito. Os primeiros que chegarem ganharão camiseta para ficar uniformizado, água e bandana para o seu pet.

A 4ª Cãominhada é realizada pela ONG Patre e foi criada para divulgar a posse responsável, o bem-estar animal e marchar contra os maus tratos.

Entre as atrações programadas estão caminhada de cães até o estacionamento do Parque das Hortências, shows, feiras vegetarianas, sorteios de brindes, vacinação e consulta a preço popular, avaliação gratuita de câncer de mama, contará também com orientação sobre inscrição para mutirão de castração através do CCZ da cidade, palestras sobre posse responsável, apetrechos para seus pets e muito mais.

Segundo a presidente da Patre, Sheila de Oliveira, a parceria com a Sanol Dog e todos os outros parceiros maravilhosos trará novamente presentes para o público, alguns em especial serão distribuídos antes da largada, outros na chegada e decorrer do evento.

“Esperamos dois anos desde a última edição para novamente lançar Cãominhada em segurança (no que se refere a COVID), estamos morrendo de saudade desse dia incrível!” Disse Sheila de Oliveira Presidente da Ong.

A última edição do evento em 2019 (antes da pandemia), contamos com mais de 1.200 pessoas marchando contra os maus tratos, omissão e exploração animal.