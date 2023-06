Secretaria da Saúde de SP alerta para queda nas doações de sangue

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou, de janeiro a março de 2023, uma redução de 3,6% no número de procedimentos de coleta de sangue de doadores no estado, em relação ao mesmo período de 2022. Foram realizadas 166.184 doações de janeiro a março deste ano, enquanto nos mesmos meses do ano passado foram 172.263. Há registro de queda ano a ano durante o período de pandemia de Covid-19. Para reverter esse quadro, a Secretaria realiza campanhas em todo o estado em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue.

A doação de sangue é imprescindível para pacientes que necessitam de transfusões, principalmente os pacientes em tratamento oncológico, por trauma e com anemias hereditárias. “Um ato que pode ser simples para algumas pessoas, mas para muitos é esperança de vida”, afirma Neusa Glória Rodrigues, responsável pela agência transfusional do Hospital Infantil Darcy Vargas. Na Grande São Paulo, o número de procedimentos realizados para doação de sangue caiu 8,1% em 2023 em relação ao período de janeiro a março de 2022, de 84.726 para 77.908.

Todos os Bancos de Sangue do Estado de São Paulo precisam de doações. Na Fundação Pró-Sangue, que atende 80 instituições públicas de saúde na região metropolitana da capital, os estoques contam com apenas 30% do volume necessário para garantir o abastecimento. Os tipos sanguíneos O+, O-, B- e B+ estão em níveis de emergência, com estoque para menos de 1 dia caso não seja reposto. Os estoques do tipo sanguíneo A- está em nível crítico, para 1 ou dois dias, dependendo da demanda, e o tipo sanguíneo A+ está em nível de alerta.

Em 2019, antes do período de pandemia, foram registrados 771.819 procedimentos de coleta de sangue para transfusão em todo o estado. Um ano depois, em 2020, o total havia caído para 711.549, representando uma diminuição de 7,9%. Em 2021, o número cresceu para 718.253, menos de 1% de alta em comparação com o ano anterior. Em 2022, o total foi de 703.430, uma queda de 3,1% em relação a 2021. Se comparados os três primeiros meses de 2023 com os de 2019, a redução no número de coletas foi de 16,4%.

Para reverter essa tendência, a Secretaria de Estado da Saúde promove campanhas de doação em diversas localidades. O Hospital Infantil Darcy Vargas, em parceria com o Moto Clube Insanos, realizará no próximo sábado (17), a partir das 9h, uma campanha de doação de sangue com cerca de 200 motociclistas rumo aos postos de coleta da Fundação Pró-Sangue na Capital, Barueri e Osasco. A campanha, que se estenderá até o dia 31 de junho, é aberta ao público em geral e toda a população pode participar. Basta realizar um agendamento prévio através do site da Fundação e comunicar na triagem do Hemocentro da Pró-Sangue que a doação é para a Campanha do Hospital Infantil Darcy Vargas.

A Fundação Pró-Sangue promove a campanha Junho Vermelho, com apoio da iniciativa privada e de duas das concessionárias que administram linhas de metrô na capital, com diversas atrações e ações nos postos de coleta da região metropolitana de São Paulo. Em Santos, o Hemonúcleo ofereceu aos doadores um café da manhã especial na manhã desta quarta-feira (14), que contou com a presença do Corpo de Bombeiros para estimular a população a doar.

Recomendações

A pessoa que quer doar sangue deve observar algumas restrições antes de procurar os pontos de coleta. Os requisitos básicos para a doação de sangue são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos e, para menores de 18 anos, verificar no site os documentos necessários e formulários de autorização), pesar no mínimo 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), bem alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira de Habilitação).

Impedimentos temporários à doação incluem estar resfriado (precisa aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas), gravidez, intervalo de 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana, amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses), ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem à doação, tatuagem ou maquiagem definitiva ou micropigmentação (precisa aguardar 6 meses se realizadas em estabelecimento seguro), ter tomado vacinas e ter tido Febre Amarela recentemente. Viagem ao exterior para qualquer país impede a doação por 30 dias após o retorno e viagens a estados como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins, que são locais onde há alta prevalência de malária, impedem a doação por 12 meses após o retorno.

Contrair hepatite após os 11 anos de idade, hepatites B e C, Aids (vírus HIV), malária ou doenças associadas aos vírus HTLV I e II e doença de Chagas, bem como o uso de drogas ilícitas injetáveis são impedimentos definitivos à doação de sangue. Doadores homens devem respeitar um período de 60 dias entre doações e mulheres, 90 dias. Algumas unidades demandam agendamento.

Para agendar sua doação na Fundação Pró-Sangue, basta acessar o site (www.prosangue.sp.gov.br). Para demais dúvidas, a Fundação disponibiliza o serviço “Alô Pró-Sangue” por telefone, no número (11) 4573-7800.

Serviço:

Junho Vermelho da Fundação Pró-Sangue

Campanha “Moto Clube Insanos” do Hospital Infantil Darcy Vargas

Data: Dia 17 de junho, sábado, às 9h

Locais de doação:

Posto Regional de Osasco – R. Ari Barroso, 355 – Presidente Altino – Osasco

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Sábado, das 8h às 16h.

Posto Barueri – R. Angela Mirella, 354 Térreo – Jd. Barueri – Barueri

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Posto Clínicas – Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar – Cerqueira César – São Paulo

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Sábados e feriados, das 8h às 16h.

Pontos de encontro com o Moto Clube Insanos:

Regional Barueri

Posto BR – Estrada Aldeinha, 438 – Alphaville, Barueri – SP, 06465-120

Horário: 7:30h

Regional Cotia

Padaria Belas Artes – R. Ushima Kira, 87 – Granja Viana, Cotia – SP, 06709-048

Horário: 8h

Regional Osasco

Sede Regional de Osasco – Praça Laurindo de Camargo, Presidente Altino – Osasco/SP

Horário: 7:30h

Regional SP2 (zona norte – SP)

Pizza Hut – Av. Prof. Celestino Bourroul, 62 – Limão, São Paulo/ SP

Horário: 9:30h