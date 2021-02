Secretaria de Cultura apresenta histórias das escolas de samba nas redes sociais da Prefeitura de Taboão

Por Renata Gomes , da PMTS

Com objetivo de garantir atração para os taboanenses comemorarem o carnaval sem sair de casa, como prevenção contra a proliferação da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Taboão da Serra através das Secretarias de Cultura e de Comunicação exibirá nos dias 13, 14, 15 e 16/02, às 16h, programação especial em vídeos nas redes sociais oficiais resgatando a história de algumas agremiações de escolas de samba da cidade.

De acordo com o secretário de Cultura, Binho, o evento virtual foi idealizado como forma de fazer um resgate histórico e valorizar os carnavalescos da cidade. “Taboão da Serra é uma cidade que exporta talentos para todo o Brasil! Com essas atrações virtuais, neste momento de pandemia, nossa indicação é para todos curtirem o carnaval em casa, evitando aglomerações para controle da epidemia do coronavírus”, destacou.

O compositor, músico e cantor Luciano César de Oliveira, da Secretaria de Cultura de Taboão da Serra, fez as entrevistas com os presidentes, representantes e porta-bandeira das escolas de samba. “Foi gratificante poder gravar com pessoas que fizeram história em nossa cidade e será melhor ainda compartilhar com a população que vai ter a oportunidade de lembrar de bons tempos do carnaval de Taboão”, comemorou.

Confira a programação virtual. Acesse as redes sociais para assistir os vídeos. Estreia às 16h

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetaboao

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTbcnvOTjZfjxAbcHMijBsQ

Sábado, 13/02 – Unidos do Maria Rosa

Domingo, 14/02 – Unidos do Redentor

Segunda, 15/02 – Unidos do Morro

Terça-feira, 16/02 – Criolé Passista Nota 10 de Taboão da Serra