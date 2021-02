Projeto Aparecendo promove bazar solidário neste sábado (13) em Taboão

Por Samara Matos, na redação

Neste sábado (13) Projeto Aparecendo, localizado em Taboão da Serra realiza o Bazar Solidário das 10h às 15h. Segundo os organizadores, são peças em ótimas condições e gratuitas. O evento faz parte das ações do Projeto Aparecendo para distribuição de peças recebidas por doações. Os bazares solidários gratuitos são democráticos e permitem que o próprio munícipe escolha a roupa ou calçado, para si e membros da família.

O projeto Aparecendo tem como objetivo trabalhar com vários cursos e atividades de uma forma que os atendidos sejam protagonistas de sua própria história, buscando fortalecer as suas habilidades no processo de construção de sua autonomia. O projeto vem de encontro a necessidade da comunidade por um local onde possa ter atividades que acrescente na formação intelectual, físico e motora. E tem como principal objetivo atender crianças, jovens e adultos de Taboão da Serra que não possuem condições de ter acesso a cultura, esporte, profissionalização e apoio educacional.

Serviço:

Bazar Solidário Projeto Aparecendo

Data: sábado (13)

Horário: das 10h às 15h

Endereço: Rua Paulo Augusto de Andrade,138 – Taboão da Serra