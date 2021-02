Aumento de imposto sobre salário dos servidores é consequência da reforma da previdência de 2019

Por Allan dos Reis, na redação

O aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos de Taboão da Serra de 11% para 14% aprovado pela Câmara Municipal nesta quinta-feira (11) é consequência da Reforma da Previdência aprovada em 2019 e obrigatório a todos os municípios do país. Com essa aprovação, os estados e municípios tinham um período para se readequar, para manter em dia a Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP) em não perder convênios com o Governo Federal.

O projeto com esse teor chegou a ser enviado à Câmara em maio do ano passado, mas apesar da necessidade, nunca entrou em pauta. Nos municípios da região, Embu das Artes aprovou o aumento da contribuição ainda em 2020 e Itapecerica da Serra se readequou há poucos dias, na gestão do novo prefeito. O Governo do Estado também aprovou o aumento da contribuição dos seus servidores, em março.